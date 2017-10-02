Уникальный источник в Качи-Кальоне завален отходами животноводства, строительным мусором и покрышками (ФОТО)

Хозяйственная деятельность обитателей скита св. Анастасии в окрестностях древнего пещерного города Качи-Кальон в Бахчисарайском районе грозит нанести серьезный вред природе этого живописного места.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день на территории скита, где ведется активное строительство, в хаотичном порядке лежат стройматериалы, автопокрышки, а в непосредственной близости от «святого источника», который, к слову, теперь под замком, «монахи» складируют отходы животноводства: соломенную подстилку из сараев для домашнего скота с соответствующим запахом.

Еще один источник в гроте с другой стороны массива, давший название скиту, также переживает не лучшие дни: мутную воду в «лужице», рядом с которой заботливые «братья» поставили местами поржавевший бак-урну, рискует попробовать не каждый.

Перед масштабными планами не устояли и дубы. При прокладке дороги к скиту со стороны Бахчисарая заровняли небольшое ущелье с не одним десятком деревьев.

Бахчисарайский район, Оксана Мурзина

Бахчисарайский район. Другие новости 02.10.17

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