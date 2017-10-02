Путин предоставил льготы на добычу газа в Крыму

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий налоговый вычет по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) при добыче газа в Крыму. Об этом сообщается на сайте президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый закон также регламентирует расчет налога на прибыль.

Так, компании, которые были зарегистрированы в Крыму до 2017 года и добывающие природный газ в Черном море, в 2018-2020 годах будут получать налоговый вычет по НДПИ.

Вычет будет предоставляется в размере, не превышающем сумму фактических расходов по реализации инвестиционных программ развития газотранспортной системы, и не может быть выше суммы НДПИ, умноженной на коэффициент 0,9. Исходя из этого, база по НДПИ может быть уменьшена на сумму инвестиций, но не больше чем на 90%.

К прочим расходам по производству и реализации теперь будут относиться перечисленные в бюджет субъекта РФ средства на основании соглашений о безвозмездных целевых взносах, заключенных в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

Отметим, что закон также затрагивает тему водоснабжения и водоотведения в городах РФ. Так, с помощью закона будет возможно развивать коммунальную инфраструктуру в разных регионах страны.

Москва, Мария Моссур

Москва. Другие новости 02.10.17

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