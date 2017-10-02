Прокурорами Феодосии и Бахчисарайского района стали читинец и кубанец

Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил новых прокуроров Феодосии и Бахчисарайского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приказ был опубликован сегодня пресс-службой ведомства.

Главным «надзирателем» за законностью в Феодосии стал бывший прокурор Центрального района Читы 45-летний старший советник юстиции Сергей Простокишин, работающий в системе с 1999 года.

Прокурорское кресло в Бахчисарайском районе занял экс-заместитель прокурора Краснодара 54-летний старший советник юстиции Алексей Ощепков.

Отметим, что пост зампрокурора Севастополя занимает бывший житель Томска. Не исключено, что кресло уволенного на днях зампрокурора Симферополя Александра Шкитова также займет представитель материка.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 02.10.17

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