Октябрь напомнит о зиме: во вторник в Крыму ожидаются первые заморозки

Во вторник в горных и степных районах Крыма ожидаются первые заморозки.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, речь, в частности, идет о Нижнегорском и Белогорском районах, где ночная температура понизится 0…-2°С.

В целом по Крыму в начале недели также будет свежо: +3°С …8°С ночью и +10°С…+15°С днем. Зато солнечно и сухо.

Но, уже начиная со среды, воздух будет постепенно прогреваться и к пятнице в ночное время потеплеет до +10°С…+13°С, днем – до 20°С тепла.

К субботе станет еще теплее: днем столбик термометра может подняться до 25°С со знаком «плюс».

«В воскресенье по предварительному прогнозу на полуострове пройдут дожди», – сообщила Любецкая.

Синоптики дают благоприятный прогноз и для Керченской переправы. По словам Любецкой, всю неделю ветер будет умеренный, «не критичный» для паромов.

Во вторник временами порывы могут достигать 15 м/с, что лишь на одну единицу меньше максимально возможного для работы паромов значения. Однако его эпизодичный характер не повлияет на транспортное сообщение по проливу.

Симферополь, Оксана Мурзина

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