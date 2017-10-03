«Врёшь, не уйдёшь» – киевскому мошеннику не дали сбежать из Крыма

В Крыму пограничники задержали украинца, находящегося в федеральном розыске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30-летний мужчина пытался покинуть полуостров через автомобильный пункт пропуска «Армянск».
В ходе проверки документов пограничники обнаружили, что житель Киева находится на контроле у крымских правоохранителей: мужчина по инициативе органов внутренних дел Кировского района был объявлен в федеральный розыск.
В результате дальнейшей проверки выяснилось, что иностранец является подсудимым по уголовному делу согласно части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и находится под подпиской о невыезде.
Кроме того, гражданин фигурирует еще в одном уголовном деле. Сотрудники ОМВД Феодосии проводят в отношении него следственные действия по подозрению в сбыте наркотических средств и психотропных веществ.
Подсудимому уже изменена мера пресечения на заключение под стражу, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ Крыма.
Отмечается, что с начала года сотрудниками Пограничного управления при попытке пересечь государственную границу России выявлено свыше 60-ти граждан объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск.
Все задержанные установленным порядком переданы правоохранительным органам.
Армянск, Анастасия Зук
Армянск. Другие новости 03.10.17
Крымский мост прикроет надёжная российская гидроакустика. / 03 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Эксперт: катастрофа в Виннице только начало – под угрозой все стратегические объекты на Украине. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»