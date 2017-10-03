Прижимистые союзники: Москва инвестировала в Украину в пять раз больше Польши и в десять раз больше США

Несмотря на фактически полный разрыв экономических связей с РФ, Украина продолжает получать «живые» инвестиции из России, в тоже время, с Запада в «Незалежную» поступают в основном кредиты под жесткие условия и проценты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на июль текущего года РФ вложила в экономику Украины более 4,4 млрд долларов, что составляет 11% от общего количества инвестиций.

В рейтинге лидеров Россия оказалась на третьем месте. Кроме того, в составлении рейтинга, по данным Госкомстата Украины, не учитываются Крым и Севастополь.

На втором месте среди крупнейших инвесторов находятся Нидерланды (6,3 млрд долларов – 16,2% от всех инвестиций), на первом – Кипр (9,9 млрд долларов – 25,5%).

Доля инвестиционных вложений «союзных» западных стран составляет: Великобритания – 5,5%, Германия – 4,5%, Франция – 3,4%, Польша – 2,1%, США – 1,4%, Канада – 0,1%.

Сама же Украина больше всего инвестирует в экономику Кипра (5,93 млрд долларов), России (147 млн долларов) и Латвии (73 млн долларов).

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 03.10.17

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