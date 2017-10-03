FIFA наказала Украину за нацистские выпады футбольных фанатов в адрес турецкой сборной

Украинская федерация футбола оштрафована на 42 тыс евро за агрессивное поведение болельщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», штрафы начислены по итогам матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018 против Турции и Исландии, которые прошли в сентябре текущего года.

Большая часть – почти 40 тыс евро выписана за матч против Турции, который проходил в Харькове: здесь фанаты не только скандировали расистские кричалки, но и блокировали лестничные пролеты, а также выбегали на футбольное поле.

Во время выездного матча с Исландией украинцы использовали петарды и файеры, говорится в официальном заявлении FIFA.

Помимо штрафов федерация футбола незалежной получила и официальное предупреждение.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда из-за украинских фанатов наказывают национальную федерацию. Несколько лет назад за нацистские кричалки на федерацию Украины уже накладывали санкции.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 03.10.17

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