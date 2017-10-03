Севастопольская блогосфера продолжает поиски «трёх граждан, задушенных у Морского колледжа»

Севастопольцы сообщают в социальных сетях о трех задушенных, найденных возле морского Колледжа. Местные жители в шоке, а правоохранители молчат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сообщениям большинства пользователей, всего в районе образовательного учреждения было найдено три трупа.

При этом данные севастопольцев разнятся: одни горожане сообщают, о том, что один из трупов был найден на территории парковки, второй на ступеньках колледжа, а третий в лесу.

Другие же отмечают, что трупа было два – молодой мужчина и женщина, их тела нашли в машине на стоянке возле образовательного учреждения. Третьи выдвигают версию, о том, что тело мужчины было найдено на территории колледжа, а еще два тела – в одной из севастопольских квартир.

Между тем, правоохранители ни одну из версий о «странных находках», о которых сообщают социальные сети, не комментируют, но и не отрицают, что они были: «Мы пока не комментируем эту информацию. Вся детальная информация будет позже», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета Севастополя, правда, когда именно, уточнить отказались.

Тем временем, севастопольские СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что правоохранители подтвердили одну смерть.

Из-за молчания официальной стороны севастопольцы предполагают, что вся информация – «слухи», но им тут же противоречат другие, которые сообщают, что один труп на стоянке видели десятки учеников колледжа: «Ничего не вброс, мне тоже сын сказал, что видел возле колледжа задушенного мужчину возле машины, у них весь колледж гудел».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 03.10.17

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