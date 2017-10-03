«Черноморнефтегаз»: Крым полностью и гарантированно обеспечен газом

Ближайшей зимой у жителей Крыма не будет проблем с газоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП РК «Черноморнефтегаз» отчитался, что для гарантии бесперебойных поставок голубого топлива в дома крымчан будет использовать сразу три источника поставок: шельфовые месторождения на крымском побережье Черного моря, Глебовское подземное хранилище и новый магистральный газопровод Краснодарский край – Крым.

При этом на данный момент в Глебовское газохранилище закачали 1 миллиард 68 миллионов кубометров природного газа. Предполагается, что окончательный объем запасов составит 1 миллиард 100 миллионов кубометров.

В первой декаде октября «Черноморнефтегаз» планирует подключить первую из пяти перемычек между магистральным газопроводом Краснодарский край – Крым и существующей газотранспортной системой Крыма и начать подачу газа для проведения пусконаладочных работ.

В рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону на всех морских добывающих объектах проведены работы по обеспечению стабильного, безотказного функционирования механизмов и оборудования.

Отметим, что собственных запасов голубого топлива на крымском шельфе достаточно для полного обеспечения крымчан голубым топливом. По данным Минприроды РФ, недра полуострова хранят 165 миллиардов 300 миллионов кубометров газа и 18 миллионов 200 тысяч тонн газового конденсата.

В 2016 г добыли 1 миллиард 644 миллиона кубометров газа, перевыполнив план по добыче на 27 миллионов. В 2017 году «Черноморнефтегаз» активизировал геологоразведочные работы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 03.10.17

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