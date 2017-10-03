Вторник, 3 октября 2017, 17:11 мск

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Крым

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В Севастополе осуждён крупный наркодиспетчер

В Севастополе осуждён крупный наркодиспетчер

Севастопольский городской суд приговорил координатора крупной сети по распространению наркотиков к восьми годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в полмиллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступное сообщество было создано в 2013 году. Его целью было распространение наркотических веществ на территории Крыма.

«Общество состояло из 5 обособленных групп с коллективным органом управления, в который входил Борзенко М. А. Только в Севастополе выявлено 14 квартир и гаражей, в которых обществом хранились и фасовались наркотические средства», – сообщает пресс-служба горсуда.

Сегодня Севастопольский городской суд подтвердил виновность Борзенко в организации преступного сообщества, в 21-ом эпизоде распространения и покушения на распространение наркотиков, в том числе в крупном размере.

В ведомстве также отметили, что сообщество придерживалось строгой конспирации, используя бесконтактный способ передачи наркотических средств, владело огнестрельным оружием, а часть выручки шла «на поддержание криминальных авторитетов».

Членов ОПГ задержали в июне 2015 года. При задержании у них изъяли маковую соломку, опий, метадон и амфетамин в особо крупных размерах.

Севастополь, Мария Моссур

Севастополь. Другие новости 03.10.17

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