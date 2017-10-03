Экс-крымчанка и соратница Тимошенко: Крым сбежал от плохой мачехи Украины (ВИДЕО)

Депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина», экс-депутат крымского парламента Александра Кужель заявила, что Украина потеряла Крым, так как все годы «незалежности» полуостров только использовали в личных целях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эфире украинского телеканала бывшый крымский депутат заявила, что киевскому режиму было не до проблем полуострова. Она также отметила, что вопрос об отделении республики назревал еще в 2010 году.

«Являясь депутатом Крыма, я всем говорила, что мы теряем Крым. Так как мы Крым использовали, только брали участки наши богатеи и строили себе там усадьбы. Но за все годы независимости в Крыму нет воды, света и канализации. При этом эти люди работают три-четыре месяца в год всего, дальше просто негде работать. Их никто не любил, они ушли, потому что считали нас, наверное, плохими мачехами», – заявила сторонница Тимошенко.

Комментируя вопрос о прошедшем накануне в Каталонии референдуме Кужель призвала представителей ЕС в первую очередь пообщаться с населением: «Если это решение общественности, то Европейский Союз должен действовать по декларации, по декларации европейской независимости»,– заявила Кужель.

Кужель об «украинских мачехах»

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 03.10.17

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