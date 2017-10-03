Главгосэкспертиза определила скорость движения по трассе «Таврида» – и многое другое

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения по проектам семи участков трассы «Таврида».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, в Главгосэкспертизе проверили представленные материалы на соответствие требованиям техрегламентов и иных правил и достоверность определения сметной стоимости строительства.

«По проекту, одобренному Главгосэкспертизой России, на новой федеральной трассе, пересекающей Крым, будет четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и обочинами шириной 3,5 метров каждая. Трасса пройдет в обход многих населенных пунктов и будет оснащена разноуровневыми развязками: например, транспортная развязка с автодорогой Севастополь – Инкерман будет построена по типу «трубы». Все это позволит развивать на трассе «Таврида» скорость движения до 120 км/ч», – говорится в сообщении пресс-службы.

При строительстве федеральной автодороги будут применяться инновационные технологии, которые позволят использовать дорожное покрытие без ремонтов 18 лет.

При подготовке проекта учтены также потребности маломобильных групп населения: на ряде участков трассы внутри лестничных спусков будут установлены лифты, оборудованные устройствами связи с диспетчерским пунктом. В зонах отдыха организуют просторные парковки для грузовых и легковых автомобилей, а также санитарно-гигиенические зоны.

Для защиты крымчан от шумовой нагрузки будут установлены прямые комбинированные акустические экраны из звукопоглощающих и звукоизолирующих панелей высотой 3-4 метра.

Напомним, что «Таврида» пройдет по маршруту Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

Первый этап строительства (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года. А к концу 2020 года автодорога станет четырехполосной. Деньги на «Тавриду» выделяет федеральный бюджет.

На минувшей неделе стало известно, что окончательная стоимость строительства составит 166 миллиардов рублей. Таким образом, за три года смета увеличилась более чем в два раза. Первоначально планировалось потратить на этот проект 79 миллиардов рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

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