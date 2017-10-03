Страница крымских руферов во «Вконтакте» заблокирована по требованию прокуратуры

Симферопольский суд лишил городских любителей прогулок по крышам заброшенных высоток интернет-площадки для общения.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымской Прокуратуры, правоохранители обнаружили в соцсети «ВКонтакте» страничку симферопольских «руферов» с адресами городских зданий и фотографиями опасных прогулок подростков по крышам высоток.

«С учетом того, что проникновение на труднодоступные высотные объекты связано с нарушением ограничений доступа на них и сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровья несовершеннолетних, прокурор района направил исковое заявление в суд о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и ограничении доступа к ней», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что суд согласился с позицией прокуратуры Киевского района Симферополя и потребовал заблокировать аккаунт экстремальщиков.

Отметим, что в соцсетях зарегистрировано около десятка сообществ «руферов» Крыма и крымской столицы.

Увлечение прогулками по крышам заброшенных высоток с последующим выкладыванием селфи с «подвигами» набирает популярность на полуострове.

Правда, в отличие от материковой части России, число подписчиков подобных страничек пока не столь высоко и не дотягивает даже до сотни.

Симферополь, Оксана Мурзина

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