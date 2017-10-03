Крымского фермера, загрязнявшего округу, проучили крупным штрафом

В Саках производитель мясной продукции оштрафован за слив нечистот в окружающую среду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе проверки деятельности ООО «Рикон» был установлен факт загрязнения земель площадью 8 соток в результате сброса сточных вод из производственного цеха.

Таким образом фермер нанес окружающей среде ущерб на сумму 1,2 млн рублей.

В связи с тем, что предприниматель нарушил порядок обращения с отходами, природоохранный прокурор предъявил иск в суд о возмещении причиненного вреда.

На сегодняшний день организация оплатила половину ущерба. Выплата оставшейся задолженности контролируется природоохранной прокуратурой, сообщили в прокуратуре Крыма.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 03.10.17

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