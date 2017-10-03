Звезда блокбастеров «Такси» получил в Крыму орден, наклейку «Агент Путина» и выбрал натуру для будущего российско-французского фильма

Звезда блокбастеров Люка Бессона «Такси», французский актер Сами Насери намерен снять российско-французский фильм в жанре «экшн». Часть съемок пройдет на крымской натуре, а сам актер намерен приехать на полуостров с семьей на отдых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Сами Насери сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Ваш Крым – это бриллиант, похож на Сен-Тропе и Монако, – подчеркнул актер. – Когда я увидел пейзажи, подумал снять здесь следующий фильм. Скоро мы улетаем в Москву для обсуждения интернационального проекта и мне интересно снимать здесь».

По словам киноактера, в Москве он проведет переговоры с двумя российскими продюсерскими центрами, а также выберет актеров на главные роли.

«Мой брат сценарист, и уже есть готовый проект, в котором 2-3 основных персонажа сыграют русские актеры – две девушки и один парень, – уточнил Насери. – Я люблю фильмы, где есть история про любовь, гангстеров и полицию».

Помимо этого, французский актер рассчитывает открыть Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Однако получать российское гражданство не планирует.

«Все французы любят футбол, и моя мечта, чтобы в финал вышли команды Франции и России, – пояснил Насери. – Я не могу подобрать слова, почему люблю вашу землю. Но не будет серьезным просить месье Путина дать русский паспорт. Мы можем вас любить сильно, но не быть русскими».

После пресс-конференции во время фотосессии актеру подарили наклейку «Агент Путина».

«Я хочу, чтобы моя семья видела это место, мой 23-летний сын увидел Севастополь, Ялту и Симферополь. Надеюсь на красивое путешествие в июле или августе, – признался Насери. – У вас есть Черное море и есть рыба, креветки – то, что я люблю».

В Крыму звезда фильма «Такси» принимал участие в четвертом ежегодном международном «Форуме мира» и получил орден Всемирного благотворительного альянса «Миротворец». В Симферополе он посетил следственный изолятор (СИЗО) для встречи с несовершеннолетними правонарушителями, каждому из которых подарил свое фото с автографом.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 03.10.17

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