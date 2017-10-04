Суд избрал меру пресечения крымчанам, подозреваемым в организации экстремистской ячейки

Киевский районный суд Симферополя определили меру пресечения четырем подозреваемым в создании ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

Как уже сообщал «Новый День», участников международной религиозно-экстремистской организации задержали сотрудники ФСБ Крыма и Севастополя совместно с МВД по Крыму. Оперативные действия проводились в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах.

Возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ.

Верховный суд России признал международную религиозную организацию «Таблиги Джамаат» экстремистской еще в мае мая 2009 года. Суд пришел к выводу, что она представляет угрозу для межнациональной и межконфессиональной стабильности в России.

3 октября 2017 года Киевский районный суд Симферополя постановил трех задержанных по подозрению в организации ячейки заключить под стражу на 2 месяца, еще один отправлен под домашний арест.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 04.10.17

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