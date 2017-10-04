В Крыму ждут отмашки из Москвы для строительства игорной зоны

Крымские власти закончили подготовку по созданию игорной зоны на полуострове и оформление соответствующего пакета документов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил региональный министр экономического развития Андрей Мельников. «Документы в правительство Российской Федерации для принятия постановления о создании игорной зоны сданы и ждут подписания. Мы прошли фактически годовой забег и ждем принятия соответствующего решения», – цитирует Мельникова РИА Новости.

По его словам, это будет участок в несколько десятков гектаров земли на Южном берегу Крыма. Для управления игорной зоной выберут компанию-оператора, создадут всю необходимую инфраструктуру, включая туристические и гостиничные объекты.

Крымские власти рассчитывают, что именно с гостиничных комплексов и туробъектов крымский бюджет будет получать основные доходы.

Напомним, что за исключением специальных зон вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа игорный бизнес в России был запрещен с 1 июля 2009 года.

Между тем, подпольный бизнес продолжает процветать. Как уже сообщал «Новый День», весной текущего года в Севастополе состоялся крупный судебный процесс.

На скамье подсудимых оказались сразу 32 фигуранта уголовного дела об организации незаконной игорной деятельности на полуострове. В ходе следствия было установлено, что подпольный бизнес был организован в сентябре 2014 года и за год принёс своим хозяевам более 70 миллионов рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 04.10.17

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