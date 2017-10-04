Директор Ялтинского порта ответит за уничтоженный телефон туриста

Директор Ялтинского торгового порта стал фигурантом дела о порче чужого имущества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главе морской гавани не понравилось, что посторонний человек снимает на свой мобильный телефон причал.

Мужчина выхватил гаджет из рук незнакомца, ударил его о железобетонное ограждение, после чего выбросил в море. Таким образом, полностью привел телефон в негодность и причинил потерпевшему значительный материальный ущерб, пишет ялтинский городской сайт 3654.

Прокуратура утвердила обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает два года лишения свободы.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 04.10.17

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