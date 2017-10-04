Через 10 лет Крым перестанет быть «нахлебником»

Через 10 лет Крым сможет жить без финансовой поддержки федерального центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил региональный министр экономического развития Андрей Мельников.

«Мы учимся ходить, затем говорить, дальше повзрослеем и будем спонсировать других. Десять лет – это разумный горизонт, когда Крым может выйти на уровень достаточно высокой бюджетной самообеспеченности», – цитирует Мельникова РИА Новости.

Ранее мысль о том, что Крым не хочет «сидеть на шее у регионов РФ, на шее у правительства», высказывал глава полуострова Сергей Аксенов. По мнению Мельникова, к 2027 году регион практически может стать донором или, по крайней мере, не требовать такого уровня дотаций, которые сегодня поступают из федерального бюджета.

«Уже сегодня в Крыму активно идет рост собственной налоговой базы, и это только начало. Главные достижения впереди», – заявил министр, отметив, что пока полуостров не сможет прожить без дотаций из федерального бюджета.

Напомним, что по итогам первого полугодия текущего года в Крыму выросли налоговые поступления от туристической отрасли. Поступления в республиканскую казну превысили 920 миллионов рублей, что на 3,5% выше аналогичных показателей прошлого года.

Симферополь, Оксана Мурзина

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