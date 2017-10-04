Западные инвесторы готовы работать в Крыму конфиденциально

Гарантия конфиденциальности сведений об инвесторах, участвующих в крымских проектах, поможет поддержать активный интерес иностранцев к полуострову и увеличить поток инвестиций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил региональный министр экономического развития Андрей Мельников.

«Инструменты для этого есть. Вполне возможно, на уровне федерального законодательства могла бы быть усилена составляющая, связанная с обеспечением конфиденциальности информации о инвесторах, которые заходят в Крым», – цитирует Мельникова РИА Новости.

По мнению главы крымского Минэкономразвития, дополнительно привлечь инвесторов может «свободная экономическая зона с очень мягким налоговым климатом». При этом Мельников отметил, что ее механизмы пока не идеальны, но поправки по ее усовершенствованию уже переданы в российское правительство.

В целом глава ведомства считает, что, несмотря на ряд серьезных проблем, в частности, изношенную инфраструктуру и вододефицит, у полуострова большие перспективы развития. Тем более, что Крыму удалось сохранить сбалансированную структуру экономики, которая при существующем внимании федерального центра и реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя и запуску моста через Керченский пролив поможет в конечном итоге вывести Крым на самообеспеченность.

«Главная сильная сторона – сбалансированная структура, что позволяет уйти от однобокого развития и перекосов. Мы достаточно диверсифицированы. У нас сельское хозяйство, промышленность и сфера туризма в валовом региональном продукте занимают примерно одинаковые доли, на уровне 20%. Это наше конкурентное преимущество», – сказал Мельников.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 04.10.17

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