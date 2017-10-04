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В Севастополе «дыра» в системе обеспечения лекарствами: нет ни склада, ни аптек

В Севастополе «дыра» в системе обеспечения лекарствами: нет ни склада, ни аптек

В Севастополе не могут справиться с проблемой обеспечения горожан льготными лекарствами.

Как передает корреспондент РИА , в аптечной сети региона наблюдаются проблемы из-за отсутствия склада для хранения препаратов.

«Еще с 2015 года продолжаются судебные тяжбы с подрядчиком, который начинал ремонт аптечного склада. К сожалению, они до сих пор не закончились, и работы по ремонту не возобновляются», – цитирует «Новый Севастополь» председателя постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по социально-гуманитарным вопросам Татьяны Щербаковой.

При этом она подчеркнула, что также городу не хватает государственных аптек, которые занимались бы отпуском лекарственных препаратов: «Что касается аптечной сети в принципе – огромная проблема с лекарственным обеспечением».

По словам Щербаковой, чтобы решить эту проблему, необходимо открывать аптечные пункты при поликлиниках.

Отметим, в текущем году на севастопольском складе, который «занимался» обеспечением льготников жизненно важными препаратами, были обнаружены просроченные лекарства на сумму более 27,4 млн рублей.

Севастополь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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