В Севастополе грабитель нокаутировал девушку – очнулась в «скорой»

20-летняя жительница Севастополя стала жертвой жестокого ограбления.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Севастополю, девушка сообщила, что ночью на улице Очаковцев к ней подошел неизвестный и ударил ее, от чего она потеряла сознание.

Неравнодушные прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая привела пострадавшую в чувство. Придя в себя, девушка обнаружила пропажу кожаной сумки, телефона, золотого украшения, документов и денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 39-летнего местного жителя. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что украденные вещи продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Часть похищенного имущества удалось разыскать и вернуть законной владелице.

В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 7 лет.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 04.10.17

В Севастополе «дыра» в системе обеспечения лекарствами: нет ни склада, ни аптек. / Западные инвесторы готовы работать в Крыму конфиденциально. / Антироссийские санкции не влияют на развитие Крыма. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»