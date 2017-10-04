Администрация Симферополя проинспектировала городское транспортное хозяйство – и ужаснулась

В администрации Симферополя нашли массу нарушений правил перевозки жителей крымской столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди основных – нарушение правил дорожного движения водителями, грязь, хамство при общении с пассажирами и отказ от перевозки льготной категории граждан.

Так, водитель автобуса, работающий по маршруту №41 «улица Маршала Жукова-Марьино», не имел при себе разрешающих документов на оказание услуг по перевозке пассажиров. Кроме того, он не выдавал пассажирам билеты, подтверждающие оплату услуги проезда: упаковка билетов, имевшаяся у водителя, оставалась нераспечатанной.

Во время осмотра других маршрутов также были найдены нарушения: санитарное состояние салона автобуса несоответствующее нормам, неутвержденное расписание движения маршрутного такси, неполное заполнение информационной доски: отсутствие данных водителя, контактного телефона предприятия перевозчика.

«Кроме того, во время движения транспортного средства сотрудники ГИБДД зафиксировали нарушение правил дорожного движения. После проверки было установлено, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД», – сообщили в пресс-службе администрации.

Начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова отметила, что по выявленным нарушениям будут приниматься соответствующие меры реагирования.

Она также добавила, что «при отсутствии понимания со стороны перевозчика», администрация будет расторгать договоры в одностороннем порядке.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 04.10.17

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