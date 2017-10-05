Крым реализует программу по импортозамещению саженцев плодовых деревьев

В ближайшие 2 года Крым намерен реализовать программу по импортозамещению саженцев фруктовых деревьев. Об этом заявил глава Минсельхоза РК Андрей Рюмшин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр России Дмитрий Медведев на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» призвал постепенно перейти к полному импортозамещению саженцев фруктовых деревьев. Кроме того, глава кабмина отметил возможности для выращивания фруктов в Крыму:

«Потенциал колоссальный. С зерном у нас всё хорошо, рекордный урожай за всю историю, но зерно мы можем в разных местах выращивать, а фрукты – нет. Поэтому на Крым особая надежда», – сказал Медведев.

Министр сельского хозяйства Крыма заявил, что садоводство – приоритетное направление развития АПК республики.

«Крымские садоводы ориентированы на выращивание собственного посадочного материала. Мы понимаем, что в этом вопросе нам необходима независимость от зарубежных партнеров. Так, уже к 2020 году базовые предприятия, занимающиеся выращиванием многолетних насаждений, выйдут на показатель более 4 миллиона саженцев в год, что практически полностью обеспечит потребность Крыма», – сообщил Рюмшин.

Напомним, площадь садов Крыму в советское время составляла 63 тысячи гектаров, из которых 42,8 тысяч га были плодоносящими. В 1990 году валовый сбор плодов достиг 418 тысяч тонн. В последующие 24 года эти показатели сократились в разы.

Восстанавливать сады на полуострове начали после присоединения Крыма к России. На сегодняшний день их площадь составляет около 12,5 тысяч гектаров. Это на 10% больше, чем 3 года назад. Урожай фруктов и ягод в 2016 году составил 143,9 тысячи тонн, что на 27% больше, чем в 2014 году.

Согласно программе развития садоводства в РК к 2025 году общая площадь под плодовыми насаждениями должна вырасти 43 тысяч га, 17 тысяч из них должны быть плодоносящими, урожайность планируется увеличить до 300 ц/га, валовый сбор плодов и ягод – до 507 тысяч тонн.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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