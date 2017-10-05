Водитель Мерседеса погиб под прицепом возле Симферополя

Накануне вечером под Симферополем произошла авария со смертельным исходом.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымской Госавтоинспекции, на Западном обходе Симферополя со стороны Евпаторийского шоссе в направлении ул. М. Жукова произошло столкновение «Мерседеса» с «КАМАЗом».

37-летний водитель «легковушки» не учел безопасную дистанцию, в результате чего на полном ходу влетел в ехавший впереди грузовик с прицепом «ГКБ». От полученных травм он скончался на месте.

По данным Госавтоинспекции, 4 октября на полуострове произошло еще 3 ДТП, в которых четыре человека получили травмы, и зафиксировано 547 нарушений правил дорожного движения.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 05.10.17

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