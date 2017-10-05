Такой партнёр нам не нужен: Киеву грозят обструкцией на европейском саммите для бывших советских республик

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Венгрия будет настаивать на том, чтобы вопрос закона Украины «Об образовании» был включен в итоговую декларацию саммита «Восточного партнерства».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению Будапешта, закон нарушает права венгерского меньшинства в «Незалежной».

«Венгрия может настаивать на добавлении языкового вопроса закона «Об образовании на Украине» в финальную декларацию саммита» Восточного партнерства», – написал на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое негодование и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Министры иностранных дел Венгрии и Румынии во время встречи в Клуже (Румыния) договорились о совместном сотрудничестве против скандального украинского закона. Депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, дабы предварительно выслушать разъяснения относительно языковой статьи Закона Украины «Об образовании».

Октябрь 05, Мария Моссур

Октябрь 05. Другие новости 05.10.17

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