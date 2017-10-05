В Джанкойском районе обезвредили авиабомбу весом в центнер

В Джанкойском районе вблизи мыса Безымянный пиротехники МЧС России по Крыму обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой отечественной войны.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымских спасателей, взрывоопасный предмет обнаружили в земле местные жители.

Сотрудники МЧС идентифицировали его как советскую осветительную авиабомбу. Их применяли для освещения местности с целью обеспечения воздушной визуальной разведки и прицельного бомбометания в ночных условиях.

Опасная находка, пролежавшая в земле более 7 десятков лет, сохранилась в боевом состоянии.

Во избежание внезапного взрыва ее не стали перевозить в другое место, а уничтожили на месте.

Как уже сообщал «Новый День», на территории Крыма в земле и море до сих пор лежит огромное количество неразорвавшихся бомб, мин и снарядов ВОВ.

Точное их количество не знает никто. Но больше всего таких находок обнаруживают в местах ожесточенных боев – в Севастополе, в Керчи, в Ленинском районе Крыма и Феодосии.

Снаряды времён войны могут «всплыть» на садовом участке, при проведении уличных, строительно-дорожных работ практически в любом районе полуострова, предупреждает МЧС.

В 2016 году было уничтожено 4,5 тысячи взрывоопасных предметов, с начала 2017 – более тысячи.

Джанкойский райн, Оксана Мурзина

Джанкойский райн. Другие новости 05.10.17

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