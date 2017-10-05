Центр Севастополя станет платным: неплательщиков внесут в базу

В Севастополе определились со стоимостью платных парковок в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в городском центре появится около тысячи платных парковочных мест.

Парковка будет платной только в будние дни с 8:00 до 20:00: стоянка будет строить 35 рублей в час. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства Севастополя.

Подразумевается, что к началу работы платных стоянок будут созданы альтернативные бесплатные парковочные места.

По словам директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова, сначала нововведение опробуют на экспериментальной парковке в Балаклаве, а только после внедрят в городском центре. Кроме того в департаменте собираются создать базу штрафников-неплательщиков.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 05.10.17

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