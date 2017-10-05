В Севастополе мать выселяла на улицу дочь с четырьмя малолетними детьми

В Севастополе местная жительница, имеющая четверых детей, едва не оказалась на улице по милости собственной матери.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Прокуратуры по Севастополю, женщина, являющаяся нанимателем двухкомнатной квартиры, подала в суд иск к своей дочери, которая зарегистрирована в жилом помещении вместе с несовершеннолетними детьми.

Крымчанка просила выписать ее из квартиры и лишить права пользования жилплощадью.

По словам истицы, к такому шагу ее подтолкнули регулярные конфликты с ближайшей родственницей.

Тем не менее, Балаклавский районный суд встал на сторону многодетной матери и отказал в удовлетворении иска о выселении.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 05.10.17

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