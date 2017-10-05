«Пособники блокады»: Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил не Украину, а Россию в нарушении прав крымчан

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Крыму, в которой обвинили Россию в нарушении прав человека на полуострове, прежде всего крымских татар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии потребовали от Кремля освободить так называемых политзаключенных и обеспечить доступ в Крым представителям ООН, ОБСЕ и Совета Европы «с согласия Киева».

Отдельное внимание было уделено правам крымских татар на полуострове. По мнению Европарламента, их права были нарушены после признания Меджлиса (запрещён в РФ) экстремистской организацией в России и запрета на въезд на территорию полуострова лидерам организации.

«Европарламент осуждает вынесение приговоров крымскотатарскому лидеру и заместителю председателя меджлиса Ильми Умерову, заместителю меджлиса Ахтему Чийгозу, журналисту Николаю Семене; требует отмены обвинительных приговоров и немедленного и безоговорочного освобождения Умерова и Чийгоза, немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с Семены», – цитируют СМИ текст резолюции.

Также в документе были указаны имена еще 44 человек, в том числе украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Депутаты обратились к Европейскому суду по правам человека рассматривать все иски, поданные из Крыма в приоритетном порядке.

Также парламентарии полностью поддержали санкции в отношении России и запрет торговых отношений с Крымом.

В свою очередь, власти Крыма ответили, что Европарламент в своей резолюции фактически оправдывает организаторов блокады Крыма, а текст и дух документа не соответствует резолюции ООН, в которой Украину обвинили в нарушении прав крымчан из-за блокады полуострова.

Страсбург, Мария Моссур

Страсбург. Другие новости 05.10.17

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