Миграционный прирост в Крыму перекрыл естественную убыль

Крымстат опубликовал оперативные данные по движению населения в республике. Численность населения РК в январе-августе текущего года уменьшилась на пять с лишним тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», естественная убыль произошла за счет того, что с начала года родилось крымчан меньше, чем умерло (13,7 тыс и 18,8 тыс человек соответственно).

В прошлом году за этот же срок печальная разница была меньше – тогда она составила 4,3 тыс.

Браков зарегистрировано больше прошлогоднего на 399, статистика разводов тоже впечатляет: + 421 к прошлогоднему числу. В целом разводится половина поженившихся (4,4 тыс к 8,6 тыс пар).

Несколько скрашивает демографическую ситуацию миграция населения. Миграционный прирост в Крыму за восемь месяцев составил 7,7 тыс человек, хотя и он упал:в прошлом году за тот же период – 8,4 тыс. Большую часть приехавших составили жители стран СНГ – 5,5 тыс чел.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 05.10.17

«Пособники блокады»: Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил не Украину, а Россию в нарушении прав крымчан. / В Севастополе мать выселяла на улицу дочь с четырьмя малолетними детьми. / Центр Севастополя станет платным: неплательщиков внесут в базу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»