Юрист ЕС доказал право крымчан жить в России с точки зрения международного права

Председатель Ассоциации аккредитованных адвокатов по взаимодействию с органами государственной власти при Евросоюзе Кристиан Д. де Фулоа заступился за крымчан и привел в доказательство их право жить в составе России, согласно международным юридическим нормам и документам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, европейский юрист в своей статье о правовом статусе Крыма напомнил, что по решению международного Суда ООН от 22 июля 2010 года, «одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает каких‑либо норм международного права», так как общее международное право не содержит какой‑либо применимый запрет на объявление независимости.

Адвокат также отметил, что и Конституция Украины дает гарантию волеизъявления народа посредством референдума в соответствии со статьей 69, который определяется как выражение одной из форм прямой демократии.

При этом раздел 10 Конституции Украины от 1996 года подразумевает, что территория Крыма находится под автономным правовым статусом, который юридически опирается на права народов. Еще один пункт в Основном законе Украины ( раздел 10 статья 138.2) гласит, что юрисдикция Автономной Республики Крым включает «организацию и проведение местных референдумов», а возможная тема подобных референдумов не ограничивается «крымским» разделом Конституции.

Таким образом, провозглашение независимости по результатам всенародного референдума 2014-го года и заявление о желании войти в состав России вполне законны с точки зрения международного права, отмечает европейский адвокат.

А вот Украина, продолжает Кристиан Д. де Фулоа, как раз нарушила и свою Конституцию, и двусторонние соглашения с Россией, согласно которым российские вооруженные силы находились на полуострове во время проведения референдума на вполне законных основаниях.

«Очень ценно, что проблемой стали всерьез заниматься авторитетные юристы, поскольку центральным пунктом обвинений в адрес России и самих крымчан являются постоянные указания на нарушения международного и национального права при самоопределении Крыма», – прокомментировал статью Кристиана Д. де Фулоа председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который и опубликовал основные тезисы материала в своем блоге на официальном сайте Верхней палаты российского парламента.

Сенатор подчеркнул, что мнение де Фулоа не единичное. После трех лет многочисленных и неутихающих обвинений в «захвате» Крыма в адрес России в последнее время начала проявляться и некая положительная динамика.

«Все чаще среди западных политиков и СМИ раздаются разумные голоса в отношении событий 2014 года и их последствий», – отметил Косачев, добавив, что правда начинает просачиваться, и это, конечно же, внушает определенный оптимизм.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 05.10.17

Миграционный прирост в Крыму перекрыл естественную убыль. / «Пособники блокады»: Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил не Украину, а Россию в нарушении прав крымчан. / В Севастополе мать выселяла на улицу дочь с четырьмя малолетними детьми. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»