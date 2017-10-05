Желающие гастролировать на Украине российские артисты должны будут раскрыться перед СБУ

На Украине депутаты приняли закон о запрете гастролей угрожающих стране артистов из России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с нововведением организаторы концертов российских звезд теперь должны за 30 дней до гастролей подать соответствующий запрос в СБУ.

На раздумья СБУ отводит себе 10 дней. В случае если украинские спецслужбы сочтут визит возможным, то они дадут положительный ответ. А вот если организатор концерта, не обратится в компетентные службы, то ему грозит солидный штраф – до 100 минимальных окладов, а это около 12 тысяч в долларовом эквиваленте.

В Киеве уверены, что запрет на визиты артистов, которые поддерживают «российскую агрессию», станет одним из основных инструментом против «гибридной войны».

«Наметилась устойчивая тенденция к увеличению количества фактов публичных выступлений во время гастрольных мероприятий граждан Российской Федерации. Присутствие таких лиц в информационном и публичном пространстве Украины существенно повышает реальные угрозы национальной безопасности и территориальной целостности страны», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту, пишет РБК. Также на Украине запрещены любые выступления, которые «популяризируют или пропагандируют» Россию, российские органы власти и их представителей и создают «положительный образ государства-агрессора».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 05.10.17

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