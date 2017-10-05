Кубань поможет Крыму реанимировать сельское хозяйство

Главы Минсельхоза Краснодарского края и Крыма Федор Дерека и Андрей Рюмшин договорились о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ был подписан в рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017», которая в эти дни в 19-й раз проходит в Москве на территории ВДНХ.

«Планов, конечно, много – это касается обмена опытом, разработки и реализации совместных проектов и программ», – цитирует Дереку пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, что в отличие от Крыма Краснодарский край обеспечивает не только свои нужды, но и закрывает потребности жителей других российских регионов.

В то же время, по данным экспертов, производимого на полуострове хватает для удовлетворения лишь 35% потребностей населения в продовольствии.

Крымчанам не хватает молока, мяса, яиц и овощей, выращенных в республике.

С материка завозится почти 50% молочных продуктов, до трети мясной продукции. При этом привозные товары оказываются дешевле местных. Правда, качество оставляет желать лучшего.

Крымские фермеры объясняют: причина отсутствия на рынках местной сельхозпродукции кроется в том, что овощи и фрукты просто негде хранить – в Крыму нет хранилищ и складов для хранения – а продавать за бесценок свой урожай перекупщикам они не хотят.

Как уже сообщал «Новый День», за решение этой проблемы недавно взялись частные инвесторы.

Они собираются построить фруктохранилище вместимостью 30 тысяч тонн, консервный завод по переработке фруктов и овощей, а также теплицы на площади 23 гектара в Красногвардейском районе Крыма.

Другие предприниматели возведут хранилище на 2430 тонн в посёлке Гвардейское под Симферополем.

Андрей Рюмшин, в свою очередь, заявил на агропромышленном форуме в российской столице, что к 2020 году Крым полностью обеспечит себя саженцами фруктовых деревьев.

«Крымские садоводы ориентированы на выращивание собственного посадочного материала. Мы понимаем, что в этом вопросе нам необходима независимость от зарубежных партнеров. Так, уже к 2020 году базовые предприятия, которые занимаются выращиванием многолетних насаждений, выйдут на показатель – более 4 миллионов саженцев в год, что практически полностью обеспечит потребность Крыма в саженцах», – сообщил региональный министр сельского хозяйства.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 05.10.17

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