Президент Чехии: В отношении Крыма ООН демонстрирует двойные стандарты

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал западные страны за политику двойных стандартов. Наглядным примером «двойного метра» он назвал отношение к Крыму и Косово.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о создании независимой республики Косово было заявлено в сентябре 1991 года, затем проведены несанкционированные референдум о независимости и президентские выборы. После 8 лет вооруженного противостояния самопровозглашенной республики и властей Сербии в конфликт вмешались войска НАТО, подвергнув массированным бомбардировкам югославские города и военные объекты. Около полумиллиона, в основном албанцев, осталось без крова. В результате сербское правительство было вынуждено согласиться на ввод в Косово военного контингента НАТО KFOR и переход края под управление ООН.

На сегодняшний день независимость Косово признали 108 государств из 193 членов ООН.

«Я критиковал отторжение Косово от Сербии, считая это очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности, которая гарантировала территориальную целостность Сербии, включая Косово, – заявил Милош Земан в эфире одного из телеканалов Чехии. – Но случилось то, что называется «мерить двойным метром» или «политикой двойных стандартов»: когда Косово становится самостоятельным вопреки резолюции СБ ООН, то всё в порядке, а референдум в случае с Крымом – так это незаконная аннексия».

Земан подчеркнул, что Чехия не назначает своего посла в Приштине и не признает поверенного в делах Косово в Праге.

Прага, Артем Рокотов

Прага. Другие новости 06.10.17

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