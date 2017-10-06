В Севастополе судят гражданина, ударившего ножом в сердце родного брата

В Севастополе за тяжкое преступление на скамье подсудимых оказался 36-летний местный житель.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Прокуратуры по Севастополю, мужчину обвиняют в убийстве брата (часть 1 статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации).

По версии следствия, 18 июля текущего года в квартире по улице Генерала Острякова между родственниками произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил кухонный нож и ударил им младшего брата в область сердца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Севастопольцу грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.10.17

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