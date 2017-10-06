Муфтий Крыма пообедал с королём Саудовской Аравии

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев принял участие в торжественном государственном обеде в честь первого в истории отношений России и Саудовской Аравии визита саудовского монарха – короля Салмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», духовный лидер мусульман полуострова отправился в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина.

«В рамках визита короля Сальмана запланированы его встречи с представителями мусульманского духовенства России, в ходе которых речь пойдет, в частности, о взаимном обмене опытом в сфере противодействия религиозному экстремизму. Кроме того, предполагается рассмотреть расширение квоты на хадж в Мекку и Медину для российских паломников. Представители российского и аравийского духовенства также обсудят вопросы взаимодействия в сфере образования, воспитания молодежи, а также поиска путей по предотвращению усиления радикальных исламских группировок», – говорится в сообщении пресс-службы ДУМК.

Отметим, в программе четырехдневного визита короля Саудовской Аравии запланированы встречи с представителями российских компаний, бизнеса, военно-промышленного комплекса, ученым сообществом.

В частности, Россия и Саудовская Аравия уже обсудили покупку Эр-Риядом зенитно-ракетных систем С-400. Вероятная сумма сделки – 3 миллиарда долларов. Кроме того, «Саудовская военно-промышленная компания» и «Рособонэкспорт» подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения и заключили контракт о лицензионном производстве в Саудовской Аравии автоматов Калашникова АК103 и патронов различного назначения.

Москва и Эр-Рияд договорились также о создании комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которая начнёт свою работу до конца нынешнего года.

«Роснефть» и «Газпром нефть» готовы заключить соглашение с Saudi Aramco о торговле нефтью и создании совместного научно-исследовательского центра. Российская газовая компания «Новатэк» обсудила с саудовскими инвесторами их участие в проекте «Арктик СПГ-2», а «Сибур» построит в королевстве совместное с властями Саудовской Аравии газохимическое предприятие.

Российские железнодорожники займутся расширением сети железнодорожного транспорта в Саудовской Аравии.

В свою очередь, саудовские инвесторы готовы поучаствовать в совместных инфраструктурных проектах в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью 13 миллиардов рублей.

Визит саудовской делегации в Москву продлится до 7 октября.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.10.17

Украина объявила Россию агрессором в первом чтении – в парламенте дым. / Siemens продолжает настаивать на аресте «крымских» турбин через суд. / На Крым снова надвигается шторм – теперь с ливнем. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»