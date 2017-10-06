В крымском парламенте изжили импортный «кофе-брейк»

В своем стремлении максимально заместить импортное отечественным крымские власти не забывают и про лексику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о «маленькой победе в борьбе за русское слово» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Слово «кофе-брейк» практически исчезло, – рассказал Константинов на заседании президиума крымского парламента, отметив, что его теперь заменяют «кофе-паузой» или «перерывом».

По мнению спикера республиканского Госсовета, «подражание западным терминологиям – очень вредно».

«Я сторонник, как и наша команда, российского вектора развития. Мы верим только в себя. Все, что нам приносилось с Запада в Крым, все это было зло – ничего хорошего он нам не принес, он принес смуту, растерянность и ложные идеалы и идеи», – ранее говорил Константинов, выступая против использования слова «праймериз».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.10.17

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