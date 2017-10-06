Пятница, 6 октября 2017, 16:07 мск

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Крым

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В Кировском районе выбрали нового главу администрации

В Кировском районе выбрали нового главу администрации
Фото prostorikrima.ru

Новым главой администрации Кировского района Крыма стала Елена Янчукова.

Как передает корреспондент РИА , в конкурсе принимали участие два кандидата – Янчукова и Виктор Наумов. Кандидатуру Янчуковой, которая на сегодняшний день занимает пост председателя Сельского совета села Первомайское, все присутствующие депутаты поддержали единогласно.

Напомним, в августе Сергей Аксенов анонсировал отставку предыдущего главы Кировского района – Анатолия Покидченко, который позже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кировский район, Анастасия Зук

Кировский район. Другие новости 06.10.17

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