В Крыму построят хранилище для сельхозпродуктов за 2 миллиарда рублей

Ярославская область поможет Крыму обзавестись оптово-распределительным центром сельхозпродукции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве в рамках аграрной выставки «Золотая осень-2017», которая в 19-й раз проходит на территории ВДНХ, власти Крыма и Ярославской области подписали меморандум о сотрудничестве.
Согласно данному договору на выполнение строительных работ, а также оборудование предприятия необходимой техникой, будет потрачено около 2 миллиардов рублей. Мощность предприятия составит око 36 тысяч тонн продукции в год. Ожидается, что строительство нового сельскохозяйственного центра позволит создать в Крыму порядка 200 рабочих мест, сообщает «Строительство.ру».
Крымская сторона подчеркивает, что строительство оптово-распределительного центра – это актуальный вопрос для полуострова, так как в настоящее время в республике таких компаний практически нет.
В основном здесь работают только распределительные центры формата «мини», которые не позволяют сельхозпредприятиям выращивать много продукции, так как, по сути, хранить ее негде.
Москва, Анастасия Зук
Москва. Другие новости 06.10.17
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