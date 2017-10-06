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В Симферополь через Эстонию и Белоруссию «просочился» польский сельдерей – выявлен и уничтожен

В Симферополь через Эстонию и Белоруссию «просочился» польский сельдерей – выявлен и уничтожен
Фото Россельхознадзор по РК

В Симферополе на рынке «Привоз» специалисты Россельхознадзора по Крыму нашли и изъяли 100 кг польского сельдерея.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», партию нелегальной продукции уничтожили на полигоне в Белогорском районе «методом захоронения».

«Польское происхождение сельдерея листового было установлено по нанесенной на упаковку маркировке», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также отметили, что сельдерей обнаружили в ходе проведения планового обследования симферопольского рынка «Привоз» на предмет выявления подкарантинных объектов.

Симферополь, Мария Моссур

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