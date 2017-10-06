Исследование: счастливее крымчан только москвичи и петербуржцы

Крым третий месяц подряд сохраняет свои позиции в тройке самых счастливых российских регионов по версии информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», при составлении ежемесячного рейтинга учитывается процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов, также анализировались упоминания регионов в контексте синонимического окружения этого понятия на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.

Всего было проанализировано больше миллиона сообщений в соцмедиа.

Крым занял третье место, традиционно пропустив вперед Москву и Санкт-Петербург . В топ-10 «счастливчиков» попали также Новосибирская область, Краснодарский край, Свердловская область, Татарстан, Московская область, Красноярский край, Башкортостан.

Примечательно, что с наступлением осени о счастье в соцсетях стали говорить реже. Если в июле частота упоминаний этого понятия у Крыма была 4,09%, у Москвы – 25,09%, то в сентябре эти цифры составили 3,01%, 19,94%. Лишь привыкшие к непогоде жители Санкт-Петербурга с приходом холодов стали только счастливее ( 11,72% в июле и 13,31% – в сентябре).

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 06.10.17

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