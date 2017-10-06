Ялтинские цены на аренду жилья в сентябре упали в сравнении с прошлогодним бархатным сезоном

По итогам сентября цены на аренду жилья в Ялте упали на 7% по сравнению с августом и на 11% к результатам аналогичного периода прошлого года.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», средняя цена ялтинской однокомнатной квартиры в среднем составила 19 тысяч 523 рубля. «Двушку» предлагали за 32 тысячи 647 рублей.

Напомним, что затяжное падение стоимости съемных ялтинских квартир началось в июле после стремительного майского взлета на 28%.

При этом стоимость квартир, выставленных на продажу в Ялте, продолжила медленный рост – 1% к прошлому месяцу. По данным аналитиков портала недвижимости «Домофонд», подорожание отмечено в сегменте двухкомнатных и трехкомнатных жилплощадей («двушка» в среднем обойдется в 8 миллионов 126 тысяч 637 рублей).

Однокомнатные квартиры незначительно подешевели. В августе средняя цена составила 4 миллиона 714 тысяч 939 рублей, а в сентябре квадратные метры оценили в 4 миллиона 541 тысячу 437 рублей.

В крымской столице, напротив, съемное жилье растет в цене из-за сезонных факторов – 3% к августу текущего года: 23 тысячи 298 рублей за однокомнатную квартиру, 31 тысяча 058 рублей за «двушку».

Цены на продажу жилья остались на уровне прошлого месяца: 2 миллиона 477 тысячи 170 рублей и 3 миллиона 474 тысячи 863 рубля соответственно

В Севастополе арендуемые квадратные метры сохранили августовский ценник: 19 тысяч 755 рублей за однокомнатную и 27 тысяч 061 рубль за двухкомнатную жилплощадь. А вот «продажа» пошла в рост после двухмесячного «затишья» – 1% к результатам августа: 3 миллиона 158 тысяч 670 рублей за «однушку» и 4 миллиона 432 тысячи 806 рублей за «двушку».

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 06.10.17

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