В Крыму подрядчик на пару с технадзором «нагрели» 6,4 млн на сельском водоводе

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело о халатности против сотрудников технадзора и подрядчика, которые завысили стоимость реконструкции водовода в Советском районе на 6,4 млн руб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», денежные средства на проведение ремонтных работ системы водоотведения в Советском сельском поселении были выделены из бюджета республики и переведены подрядчику.

«По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Службы технадзора, в результате ненадлежащего исполнения которыми служебных обязанностей причинен ущерб бюджету в особо крупном размере», – сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подрядчику грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Советский район, Мария Моссур

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