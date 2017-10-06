В Симферополе построят мусороперерабатывающий завод

Совет по улучшению инвестиционного климата Крыма одобрил проект строительства в Симферополе мусороперерабатывающего завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завод будет располагаться в районе улиц Жени Дерюгиной и Кубанской.

Строительством завода займется компания «ЭкоПром». Его мощность составит 150 тыс тонн в год. Строительство планируется завершить в апреле 2018 года.

«Инвестиционным проектом предусматривается объем инвестиций за счет собственных средств инвестора в размере 96 млн рублей, в том числе капитальных вложений 95 млн рублей, в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года. Объем налоговых поступлений, предполагаемых к уплате в бюджет Республики Крым и местный бюджет в течение 3 лет, начиная с даты реализации инвестиционного проекта, составит более 20 млн рублей», – указано в документе», – сообщает Крыминформ.

Инвестпроект окупится за три года. На новом заводе будет создано 175 рабочих мест.

Напомним, ситуация с мусором в Симферополе ухудшилась после закрытия полигона в Каменке. Теперь ТКО вывозят на полигон в село Тургенево (Белогорский район).

Симферополь, Мария Моссур

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