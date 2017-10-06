Морской характер: в Севастополе несовершеннолетняя отбилась ластами от педофила

В Севастополе извращенец напал на 15-летнюю школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на территории парка «Победы».

33-летний житель Ялты напал на школьницу, совершив в отношении нее развратные действия без применения насилия. Девушка не растерялась и отбилась от развратника ластами, с которыми она шла с пляжа. Мужчине ничего не оставалось, кроме как скрыться.

Благодаря тесному взаимодействию сотрудников следственного управления с коллегами из уголовного розыска МВД Севастополя личность мужчины была установлена в кратчайшие сроки.

В отношении педофила возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

Проведенная в ходе следствия судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в момент инкриминируемого ему деяния не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, сообщила пресс-служба Следственного комитета Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 06.10.17

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