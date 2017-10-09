«Убойный» уикенд: на дорогах Крыма за выходные погибли 5 человек в 16 авариях

Минувшие выходные не обошлись без трагедий со смертельным исходом.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымской Госавтоинспекции: на автодорогах полуострова за уикенд произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек, еще 12 получили различные травмы, в том числе 2 ребенка.

Все 5 ДТП с летальным исходом пришлись на субботу.

Утром на трассе «Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта» 664км 470м со стороны Симферополя на нерегулируемом пешеходном переходе неизвестный лихач сбил 81-летнего крымчанина и скрылся с места ДТП . Пенсионер погиб на месте.

Через несколько часов на этой же дороге 34-летний водитель мотоцикла Хонда СВR 954RR при перестроении влево не пропустил движущийся в левой полосе автомобиль Лексус и поплатился за это жизнью.

В Керчи также произошло два ДТП с летальным финалом. В 17:15 неизвестный водитель, двигаясь по ул. Льва Толстого со стороны улицы Клиновского в направлении ул. Петра Дейкало, насмерть сбил 62-летнего керчанина, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, и скрылся.

Через два часа в другом районе города неподалеку от места строительства федеральной трассы «Таврида» 53-летний водитель мопеда ДЕЛЬТА врезался в припаркованный с правой стороны дороги по ходу движения экскаватор марки CAT. Водитель мопеда погиб от полученных травм.

В Раздольненском районе на пути 36-летнего водителя «Опель Вектра» встало дерево. Двигаясь по автодороге Черноморское-Воинка со стороны поселка Раздольное в направлении поселка Черноморское, мужчина на высокой скорости на левом закруглении дороги вылетел за пределы проезжей части прямо в дерево. В результате удара автомобиль загорелся вместе с водителем. Спасти его не удалось.

Еще два подростка получили травмы в ДТП в воскресенье. Накануне вечером под Алуштой на нерегулируемом пешеходном переходе «Volkswagen Bora» сбил 12-летнего мальчика. Диагноз: сотрясение головного мозга.

В Феодосии днем пострадал 11-летний велосипедист. При пересечении ул. Листовничей со стороны ул. Г. Горбачева он столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа». ДТП обошлось закрытым переломом наружной лодыжки справа.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 09.10.17

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