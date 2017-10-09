В Крым отовсюду съехались украинцы. Из «Незалежной» – тайно

В Крыму впервые пройдет съезд представителей украинских диаспор из Белоруссии, Молдавии и Украины. Имена делегатов из «Незалежной» разглашаться не будут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе визита делегации запланировано возложение цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко, посещение музея украинской вышивки имени Героя Украины Веры Роик и посещение классов с украинским языком обучения в Симферопольской академической гимназии.

Также гости полуострова примут участие в международном круглом столе «Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом».

«Крым выбран для международного съезда закономерно. Именно здесь украинские диаспоры готовы заявить всему мировому сообществу, что киевский режим не имеет право выступать от имени всего украинского народа», – цитирует РИА Новости (Крым) главу Госкомнаца Заура Смирнова.

Смирнов отметил, что имена делегации из Украины разглашаться не будут. Это сделано в целях их безопасности и «во избежание угрозы жизни на Украине», где по мнению главы Госкомнаца подавляется любое инакомыслие «вплоть до физического уничтожения несогласных».

Отметим, по официальным данным в Крыму проживает примерно 300 тысяч украинцев. Также на территории полуострова активно развивается украинская община, а украинский язык наравне с русским и крымскотатарским признан государственным.

Симферополь, Мария Моссур

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