Украинцу грозит 2 года и полмиллиона штрафа за стодолларовую взятку крымскому таможеннику

Гражданин Украины пытался дать взятку сотруднику Крымской таможни на погранпункте «Армянск».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Крымской таможни, украинец предложил таможеннику 100 долларов за то, чтобы он «закрыл глаза» на значительное превышение допустимого веса «личных» вещей. Отметим, что по правилам без пошлин и налогов из Украины на полуостров можно провести 50 килограммов на одного человека и 10 тысяч гривен в эквиваленте российской валюты.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки. Деньги изъяты Максимальное наказание, которое ему грозит – штраф до полумиллиона рублей, а также лишение свободы до двух лет.

Армянск, Оксана Мурзина

Армянск. Другие новости 09.10.17

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