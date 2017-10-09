Администрация Феодосии потеряла сайт в ходе кадровой суматохи

Информационный сайт администрации Феодосии оказался недоступен – при обращении к нему вместо привычного панорамного пейзажа на мониторе появляется сообщение «Истек срок регистрации домена».

Как пояснили РИА «Новый День» в самой администрации, некому было заплатить за продление этой услуги.

Сотрудники надеются, что скоро проблема будет снята, в новом составе администрации города найдется и необходимая сумма, и ответственное лицо.

Напомним, в последние недели руководство города – и горсовета, и администрации – сменилось, причем этому сопутствовали громкие скандалы.

Новым мэром Феодосии стал Сергей Фомич, обновляются все другие кадры – полностью изменится состав заместителей главы.

За прошлый год из администрации города (вместе с близлежащими поселками там работает около 300 человек) уволились 90 чиновников.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 09.10.17

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