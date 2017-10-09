Понедельник, 9 октября 2017, 12:15 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Администрация Феодосии потеряла сайт в ходе кадровой суматохи

Администрация Феодосии потеряла сайт в ходе кадровой суматохи

Информационный администрации Феодосии оказался недоступен – при обращении к нему вместо привычного панорамного пейзажа на мониторе появляется сообщение «Истек срок регистрации домена».

Как пояснили РИА «Новый День» в самой администрации, некому было заплатить за продление этой услуги.

Сотрудники надеются, что скоро проблема будет снята, в новом составе администрации города найдется и необходимая сумма, и ответственное лицо.

Напомним, в последние недели руководство города – и горсовета, и администрации – сменилось, причем этому сопутствовали громкие скандалы.

Новым мэром Феодосии стал Сергей Фомич, обновляются все другие кадры – полностью изменится состав заместителей главы.

За прошлый год из администрации города (вместе с близлежащими поселками там работает около 300 человек) уволились 90 чиновников.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 09.10.17

Украинцу грозит 2 года и полмиллиона штрафа за стодолларовую взятку крымскому таможеннику. / В Крым отовсюду съехались украинцы. Из «Незалежной» – тайно. / «Убойный» уикенд: на дорогах Крыма за выходные погибли 5 человек в 16 авариях.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Украинцу грозит 2 года и полмиллиона штрафа за стодолларовую взятку крымскому таможеннику

В Крым отовсюду съехались украинцы. Из «Незалежной» – тайно

«Убойный» уикенд: на дорогах Крыма за выходные погибли 5 человек в 16 авариях

Прощальный круиз: в Ялте готовятся к встрече «Князя Владимира»

В Польше придумали обидный повод отгородиться «колючкой» от Украины

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости